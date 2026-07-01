虛擬資產服務法三讀 規範穩定幣

隨著虛擬資產市場快速發展與洗錢風險升高，立法院會昨天三讀通過「虛擬資產服務法」，明定穩定幣發行依據，並強化虛擬資產服務商（ＶＡＳＰ）監理，業者須在專法施行後的十二個月向金管會申請許可，另為防止市場不公，專法也對詐欺或操縱行為訂出罰則；相關子法將連同母法在明年第一季前上路。

三讀條文定義，穩定幣是指「表彰與單一或多個法定貨幣之價值連結，以維持其價值穩定之虛擬資產」。ＶＡＳＰ應建立內部控制及稽核制度，以控管其業務相關風險與遵循相關法令，另應建立資安管理制度、營運資訊的管理及保密政策。

條文明定，穩定幣發行人應設置與維持十足的準備資產，儲存於境內金融機構，該準備資產應與其自有財產分別獨立，除依規定繳存的準備金，應全數信託予金融機構保管，並進行定期查核。穩定幣發行人就其發行的穩定幣，不得支付任何形式的利息或收益；穩定幣發行人破產時，準備資產不屬於其破產財團，穩定幣持有人對於該準備資產，有優先受清償之權。