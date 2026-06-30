停徵反讓稅收增549億 金管會拚債券ETF免稅再延十年

債券ETF免稅優惠要拚再延10年，連主動式債券ETF也可望納適用範圍。立委提出《證券交易稅條例》修正草案，金管會表態支持，並以被動式債券ETF停徵期間整體淨稅收增加549.72億元，作為續延政策依據。

立委吳秉叡等21人、李彥秀等18人分別提出修法版本，建議將公司債、金融債及被動式債券ETF停徵證交稅期限，從2026年底延長至2036年底，等於再延長10年。

同時，隨主動式ETF上路，立委也建議將主動式債券ETF納入停徵證交稅範圍，讓主動、被動債券ETF適用一致稅制。

金管會指出，政府從2010年起停徵公司債與金融債證交稅，2017年進一步停徵被動式債券ETF證交稅，目的在活絡債券市場、協助企業籌資並促進資本市場發展。

從市場數據來看，停徵措施確實推升債券市場規模。金管會統計，2017年至2025年續行停徵期間，公司債及金融債合計發行餘額由2.7兆元增至4.7兆元，平均年成長率7.29%；成交金額也由17.23兆元增至19.73兆元。

被動式債券ETF市場成長更為明顯。截至2025年底，被動式債券ETF合計發行100檔，規模約3兆元，全年成交金額約2兆元。

金管會並指出，2017年至2024年債券ETF停徵證交稅期間，整體淨稅收增加約549.72億元，顯示停徵措施不僅有助市場發展，也有利整體稅收增長。

對於主動式債券ETF，金管會也支持納入免稅範圍。

金管會表示，主動式與被動式債券ETF同為交易所交易基金，且均以債券為主要投資標的，商品性質相近，建議一併納入暫停課徵證券交易稅適用範圍，以維持政策公平與一致性。