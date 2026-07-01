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凱博觀點／上海159號文 鎖死工業地炒作

經濟日報／ 梁祥賢
凱博聯合會計師事務所總監梁祥賢。凱博聯合會計師事務所／提供
凱博聯合會計師事務所總監梁祥賢。凱博聯合會計師事務所／提供

2026年5月20日，上海市規資局、經信委等四大部門聯合出台《上海市工業用地使用權轉讓、出租、抵押二級市場管理辦法》（滬規資〔2026〕159號文）。該辦法明確將「涉工業用地的企業股權變更」納入聯合監管，旨在防範透過股權轉讓變相炒作工業地產。上海也正式成為大陸首個對工業用地二級市場提出細化管理的城市

回顧台商早年落腳上海時，多能經招拍掛程序取得50年國有土地使用權。然而，隨著《上海市城市總體規劃（2017-2035年）》實施，上海各區域的控制性詳細規劃趨嚴，透過104區塊（工業區塊）、195區域（低效用地再開發）與198區域（減量化恢復）等劃分，早已鎖死工業存量用地的門檻。

若以台灣經驗，常認為在「供應有限」下，持有上海工業用地便能坐享增值。但按大陸法規，土地所有權歸國家或集體，企業僅有「使用權」。且在簽署出讓合同時，管委會便已明確約定產業用途、投資強度、註冊資本與納稅貢獻，並附帶嚴格的容積率、綠地率等控制指標。台商若有改擴建需求，必須另行申請並經區長辦公會議審議通過，門檻與流程極高。如今，在2024年51號文股權變更監管通知的基礎上，上海進一步透過159號文將存量工業土地的二級市場（含股權轉讓模式）全面納管。此舉核心目的在於遏制土地炒作、汰除低效老企業，以吸引優質產業進駐。面對政策紅線，上海台商唯有在產業上做大做強、積極轉型，切莫誤以為還能靠工業土地「躺平賺錢」！（作者為凱博聯合會計師事務所總監梁祥賢）

上海 城市 台商

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