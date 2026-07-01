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向股東借款 利息列報有上限

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

不少中小企業因營運資金需求，除了向銀行貸款，也可能向股東、負責人、親友等非金融機構借款。不過，財政部台北國稅局提醒，營利事業向非金融業借款並支付利息，若超過財政部每年核定的最高利率標準，超過部分將不得列報利息支出。

台北國稅局表示，每年度適用的最高利率，由各地區國稅局參酌市場利率擬訂後，報請財政部核定。

國稅局指出，所謂非金融業借款，常見情形包括向公司股東、負責人、關係企業或親友借款，這些都不同於向銀行等金融機構貸款，因此在申報營所稅時，列報利息支出須符合相關規定，不能自行約定過高利率後，再全數列為費用。

舉例來說，甲公司2024年度因營運需要，向小明（化名）借款500萬元，並約定按年利率20%支付利息，全年共列報利息支出100萬元。

不過，財政部該年度核定向非金融業借款的最高利率標準為月息1.3%，即年息15.6%，因此可認列的利息約為78萬元，超過的22萬元利息，不得列報費用。

經國稅局查核後，甲公司超額列報的22萬元利息遭剔除，補徵營所稅4.4萬元。

國稅局提醒，即使企業與出借人雙方確實依約支付利息，也不代表可全數作為稅務上的費用認列，仍須符合稅法規定的利率上限。

財政部每年會公布營利事業借款利率最高標準，去年底公布的115年度營利事業借款利率最高標準，如向金融業借款利息，則依約載利率，核實認定；向非金融業借款利息，原則依約載利率，核實認定。但利率最高不可超過月息1.3%，超過部分不予認定。

國稅局表示，之所以訂定借款利率最高標準，主要是避免企業透過約定過高利率，提高利息支出以降低課稅所得，因此向非金融業借款時，除應保留借款契約及資金往來相關證明外，也應留意借款利率是否超過財政部核定標準。

國稅局提醒，營利事業若因營運需求向個人或其他非金融業借款，在申報營所稅前，應先確認利息支出是否符合規定，以免因超額列報遭調整補稅，影響自身權益。

此外，出借款項的公司，列報收入時也應留意規定。依所得稅法規定，公司資金借給股東或任何他人，若未收取利息，或約定利息偏低，除屬預支職工薪資外，應按資金貸與期間所屬年度1月1日臺銀基準利率，計算公司利息收入課稅。

舉例來說，乙公司借給同業短期融通資金，雙方約定年息1％，顯然偏低，應依規定核定調增利息收入。

國稅局 財政部

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