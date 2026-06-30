6月底記得刷存摺！勞保年金給付調高6.46％ 這6個年度請領者每月多領逾千元

勞工保險局於官方臉書發布影音與貼文指出，家中有請領勞保或災保老年年金的長輩們可以準備刷存摺，因為今年的年金給付變多了。

由於物價漲幅已達法定標準，勞動部正式公告調高部分年度的勞（災）保年金給付，調幅全面達到6.46%，預估全台約有77萬人受惠。

勞保局指出，本次因應物價指數累積漲幅達標而依法調高的對象，為在民國100年、101年、105年、106年、107年以及111年度請領勞（災）保年金給付的民眾。調整時間從今年5月起算，並在6月底（6月29日）正式入帳。

在調整金額的計算方面，勞保局舉例說明，若有民眾在111年7月開始請領勞保老年年金，每月原本領取20000元，乘上調整幅度6.46%後，每月將會增加約1292元，相當於每個月多了一張「小朋友」的零用錢可以使用。

針對入帳的細節，勞保局提醒，民眾在6月底刷存摺時會特別看到「兩筆金額」入帳，一筆是原本的勞（災）保年金金額（如20000元），另一筆則會備註顯示「物價調整」的增加金額（如1292元）。

而到了7月份之後，這兩筆金額將會合併成一筆發放。勞保局最後提到，若因天氣炎熱不想出門，民眾也可以透過手機使用行動電話認證，登入勞保局E化服務系統，直接線上查詢年金調高的詳細入帳狀況。