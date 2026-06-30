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情侶婚前買房怎麼登記最有利？稅捐處揭地價稅優惠關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
買房示意圖。圖／聯合報系資料照片
買房示意圖。圖／聯合報系資料照片

情侶共同買房，未必都能適用地價稅自用住宅優惠稅率。高雄市稅捐稽徵處提醒，關鍵不在是否論及婚嫁，而是土地與房屋的產權登記方式，只要登記方式不同，適用結果也可能大不同。

稅捐處表示，自用住宅用地是指土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦完戶籍登記，土地上的房屋須屬土地所有權人本人、其配偶或直系親屬所有，且房屋不得出租或供營業使用，才能申請按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅。

舉例來說，齊齊與美美相戀多年，兩人共同出資購買房地，若土地及房屋均由雙方各持分二分之一，且符合設籍、未出租及未供營業使用等規定，雙方可分別就自己持有的土地持分，申請適用自用住宅用地優惠稅率。

不過，若購屋時土地登記在齊齊名下，房屋則登記在美美名下，即使兩人共同居住，由於男女朋友並非法律上的配偶或直系親屬，房屋也非土地所有權人本人所有，因此不符合自用住宅用地規定，無法適用優惠稅率。

稅捐處提醒，不只是男女朋友，兄弟姊妹等旁系親屬共同購屋，也適用相同規定，民眾購屋前除了考量貸款、持分及未來財產規劃外，也應留意土地與房屋的登記方式，以免影響日後適用地價稅自用住宅優惠稅率的權益。

買房 地價稅 自用住宅

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