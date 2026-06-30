不只新屋！北市建築能效減稅擴及舊屋、商辦 符合資格享優稅

台北市率全國之先推出建築能效減稅措施，自7月1日起，只要房屋首次取得建築能效標示第1級、第1+級（近零碳建築）或第0級（淨零建築），不論是新屋、舊屋、住宅或商辦，都可享有房屋標準單價減價5%的優惠，民眾無須另外提出申請。

北市財政局表示，建築能效標示就像家電能源效率分級標示，可讓民眾一眼了解建築物的節能表現，也透過租稅優惠，將節能減碳成果直接回饋到房屋稅負，鼓勵更多屋主投入節能改善。

財政局指出，目前台北市已有346戶建築物取得第1級以上建築能效標示，預計2027年房屋稅即可適用減稅優惠，並可帶來約65.6公噸二氧化碳當量（CO2e）的減碳效益。

為擴大政策效果，北市府已整合建管、都市更新及稅務等跨局處資源，在民眾申請建築執照、都市更新、危老重建及老屋修繕等階段，主動提供建築能效標示及減稅資訊，希望透過新建築規劃與既有建築改善雙軌並行，提升建築能源效率，讓更多民眾享有節能與減稅雙重效益。

財政局表示，稅捐處官網已設置「建築能效減稅專區」，整合建築能效評定標準、申請資訊及最新節能補助措施，方便民眾一次查詢。只要房屋取得建築能效標示第1級以上，稅捐處就會主動辦理減稅，民眾不必另外申請，收到房屋稅繳款書時即可直接看到減稅金額。

財政局提醒，距離新制上路已進入倒數，鼓勵民眾及早投入建築節能改善，以短期投資換取長期節能、省電及減稅效益，共同推動淨零永續、打造更宜居的台北市。