農地違規紀錄 配偶須併計

農地符合規定可申請不課土增稅，不過台中市稅務局提醒，農地在持有期間仍須持續作農業使用，若曾遭查獲未作農用，即使日後贈與配偶，違規紀錄不會重新計算，而是與配偶併計。

民眾透過買賣、贈與等方式取得農地，經核准不課土增稅後，應持續作農用。若遭查獲未作農用，且未在期限內恢復，日後移轉土地時就須課徵土增稅。若首次遭查獲後在期限內改善，優惠資格仍可保留。《土地稅法》明定，農地於配偶間相互贈與時，承受人持有期間的違規紀錄，須與贈與人持有期間併計。

舉例來說，老陳持有農地期間曾遭查獲未作農用，但已在期限內完成改善，之後將土地贈與太太，若太太持有期間再次遭查獲未作農用，即使仍於期限內改善，因違規紀錄須與老陳持有期間併計，仍屬再次違規，未來出售或移轉土地時，就不能適用不課土增稅優惠。