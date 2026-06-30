聽新聞
0:00 / 0:00
農地違規紀錄 配偶須併計
農地符合規定可申請不課土增稅，不過台中市稅務局提醒，農地在持有期間仍須持續作農業使用，若曾遭查獲未作農用，即使日後贈與配偶，違規紀錄不會重新計算，而是與配偶併計。
民眾透過買賣、贈與等方式取得農地，經核准不課土增稅後，應持續作農用。若遭查獲未作農用，且未在期限內恢復，日後移轉土地時就須課徵土增稅。若首次遭查獲後在期限內改善，優惠資格仍可保留。《土地稅法》明定，農地於配偶間相互贈與時，承受人持有期間的違規紀錄，須與贈與人持有期間併計。
舉例來說，老陳持有農地期間曾遭查獲未作農用，但已在期限內完成改善，之後將土地贈與太太，若太太持有期間再次遭查獲未作農用，即使仍於期限內改善，因違規紀錄須與老陳持有期間併計，仍屬再次違規，未來出售或移轉土地時，就不能適用不課土增稅優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。