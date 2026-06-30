「再轉繼承」土地 要課地價稅

高雄市稅捐稽徵處表示，收到不是父母名下、甚至已過世多年的親屬土地地價稅單，這種情況可能是「再轉繼承」，依法仍可能成為土地繼承人，並負有繳納地價稅義務。

稅捐處近日接獲民眾大華（化名）詢問，他收到以自己名義開立的地價稅單，經查土地所有人竟是過世多年的家族長輩，但土地並非父母名下財產，自己也不是該名長輩各順位繼承人。

稅捐處說明，再轉繼承是指被繼承人（例如祖父母）過世後，遺產尚未完成繼承登記前，原繼承人（如祖父母的子女）又不幸過世，導致該繼承人的繼承權再由其子女（孫輩）承接，即使與最初的被繼承人沒有直接繼承關係，也可能因再轉繼承而取得遺產權利。

以大華案例來看，原本是祖母繼承胞姐（即大華的姨婆）土地，但一直未辦理繼承登記，祖母過世後，再由大華的父親及叔伯、姑姑繼承；大華父親再過世，原屬父親的繼承權，又依法轉由大華承接。