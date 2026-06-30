雲端發票500元獎 下半年加碼

小確幸再加碼，財政部昨（29）日表示，今年下半年每期雲端發票專屬獎500元可望再增開20萬至40萬組，使500元獎增至405萬至425萬組，首度突破400萬組。

此外，財政部所推出的「統一發票兌獎App」明日將開放更新，最大亮點在於新增發票中獎獎金自動匯款設定服務，過去民眾中獎，必須手動點選入帳，未來只要經過一次設定，每期開獎後，若有中獎就會自動入帳。

財政資訊中心昨日舉行「統一發票兌獎App服務優化更版記者會」，財資中心主任張文熙表示，截至6月中為止，全國雲端發票使用率已來到67％，統一發票兌獎App下載次數超過800萬次。

財政部考量兌獎App從2019年提供服務以來，已八年未改版更新，此次改版將著重於提供快速且穩定服務，並重新依使用者習慣設計，新增雙語介面、發票中獎獎金自動匯款設定服務、中獎發票領獎提醒、生物辨識與圖形解鎖登入、快速捐贈、減碳存摺及消費分析等服務。

因應民眾行動服務需求日益增加，財政部表示，統一發票兌獎App將於明日6時起開放更新，更新後將有更流暢、便利的數位體驗。

另外，財政部官員表示，今年1至6月期雲端發票500元專屬獎已增開70萬組，開獎組數已增至385萬組，後續配合總預算審議結果、及每期獎金兌領情況，下半年雲端發票500元專屬獎組數可望再增加20萬至40萬組，也就是開獎組數將來到405萬至425萬組。

財政資訊中心表示，為進行全面升級改版，兌獎APP自7月1日0時至6時暫停服務；統一發票實體兌獎據點自7月1日0時至2時暫停服務，暫停服務訊息已公告於兌獎APP。