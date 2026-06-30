豪雨災損 九稅目可獲減免

日前因米克拉颱風外圍環流及西南風影響，各地出現豪雨災情。財政部台北國稅局提醒，民眾若因豪雨造成房屋、車輛、貨物或其他財產損失，可依「拍照存證、檢附文件、申請減免」三步驟辦理稅捐減免，並於災害發生後30日內提出申請，維護自身權益。

國稅局表示，民眾遭受災害後，應先拍攝受損情形留存證據，再備妥相關證明文件提出申請，稅捐機關將秉持從寬、從速、從簡原則，協助受災民眾辦理各項稅捐減免。

依規定，包括綜所稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、娛樂稅、房屋稅、牌照稅、地價稅等九稅目，可依據受災情形，向國稅局或地方稅稽徵機關提出減稅申請，不同稅目適用條件及申請期限各有不同。

以常見情況為例，個人因災害造成財產損失，可於災害發生後30日內申報綜所稅災害損失；營利事業若因災害導致原物料、商品、固定資產或設備受損，也可依規定申請災損。

若查定課徵營業人（如小商家）承受災損，可在災後提出申請，一情況調減銷售額。

若貨物稅或菸酒稅廠商，導致已稅或免稅貨物消滅或受損而無法出售，可申請退稅或銷案。

若房屋毀損達三成以上，可申請房屋稅減免，應在房屋稅開徵40日（即每年3月22日）以前或災害發生日後30日內申請；土地因山崩、地陷、流失或沙壓等因素導致無法使用，也可申請地價稅減免，應在地價稅開徵40日（即每年9月22日）以前或災害發生後30日內申請。

至於汽車及151cc以上機車，若因災害受損停駛或報廢，也可申請減免使用牌照稅。

此外，國稅局提醒，若因天災等不可抗力因素無法在法定期間內繳納稅捐，也可依規定向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，其中延期最長12個月，分期最長可達36期，以減輕受災期間的繳稅負擔。

國稅局表示，民眾除可臨櫃或郵寄辦理外，也可透過財政部網站災害協助專區查詢相關資訊，或利用財政部稅務入口網線上申請稅捐減免，快速完成申辦程序。