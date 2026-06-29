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財政部推用地簡化移交 前5月達成率逾6成

中央社／ 台北29日電

為提升國產管理效能，財政部國產署推動簡化移交各類目的事業用地，據統計，截至今年5月，已完成3000餘筆土地管理機關變更登記，執行率逾6成，總面積近337公頃。

財政部國產署今天舉行例行記者會，說明推動簡化移交各類目的事業用地執行情形。

國產署組長吳巧梅表示，每年持續清查5類目的事業用地簡化移交程序，針對無涉有償撥用、無需負擔補償且無訴訟情形者，採簡化撥用程序，以會同辦理管理機關變更登記方式，將各類目的事業用地移交權責機關接管。

根據規定，這5類目的事業用地包括，地方政府已闢建公共設施、位於河川區域及國家公園範圍內、一般性海堤堤身，以及於農田水利法施行前由原農田水利會水利設施使用的國有非公用土地。同時，國產署也逐年訂定辦理目標數，將符合條件土地列冊送請權責機關確認，再會同辦理管理機關變更登記。

吳巧梅說明，今年度辦理目標數為4700筆，根據統計，截至今年5月，已完成3千餘筆土地管理機關變更登記，總面積近337公頃，有效協助各目的事業主管機關更迅速接管所需用地。

國產署表示，透過國有土地簡化移交機制，得以在最短時程內將各類目的事業用地交由主管機關依其用途妥善管理與運用。未來將持續積極協助各機關取得公務或公共建設所需國有土地，進一步提升國有財產在地方建設、河川治理、國土保育、海岸安全及農業政策等面向的運用效能，以增進整體公共利益。

國產署 財政部 土地

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