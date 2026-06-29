突然收到過世親戚地價稅單！高雄男一查才知自己竟是繼承人

收到不是父母名下、甚至已過世多年的親屬土地地價稅單，先別急著認為寄錯。高雄稅捐稽徵處提醒，這種情況有可能是「再轉繼承」，依法仍可能成為土地繼承人，並負有繳納地價稅的義務。

高市稅處近日接獲民眾大華（化名）詢問，他收到以自己名義開立的地價稅單，經查土地所有人竟是已過世多年的家族長輩，由於該土地並非父母名下財產，自己也不是該名長輩各順位的繼承人，因此對收到稅單感到十分困惑。

稅捐處說明，「再轉繼承」是指被繼承人（例如祖父母）過世後，遺產尚未完成繼承登記前，原本的繼承人（如祖父母的子女）又不幸過世，導致該繼承人的繼承權，再依法由其子女（孫輩）承接，因此即使與最初的被繼承人沒有直接繼承關係，也可能因再轉繼承而取得遺產權利。

以大華的案例來看，原本是祖母繼承胞姐（即大華的姨婆）的土地，但一直未辦理繼承登記，祖母過世後，由其子女，也就是大華的父親及叔伯、姑姑繼承；之後大華的父親再過世，因此原本屬於父親的繼承權，又依法轉由大華承接，成為該筆土地的再轉繼承人。

稅捐處表示，再轉繼承人在法律上的地位與一般繼承人相同，因此仍須依法繳納地價稅，若民眾發生繼承事實後不願繼承土地，應自知悉可繼承之日起3個月內，以書面向法院聲請拋棄繼承；若逾期未辦理，依法便不得再主張放棄繼承，以免影響自身權益。