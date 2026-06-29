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7月新制將上路！新舊房屋或商辦節能省電 北市全國首創減稅5%優惠

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北市全國首創建築能效減稅新政7月1日上路。圖／AI生成
北市全國首創建築能效減稅新政7月1日上路。圖／AI生成

台北市率先全國推出建築能效減稅新政，自今年7月1日起，凡房屋首次取得建築能效標示第1級、第1+級（近零碳建築）或第0級（淨零建築），不論新舊房屋、住宅或商辦，均可享有房屋標準單價減價5%的租稅優惠。建築能效標示如同家電能源效率分級標示，讓民眾能夠一眼掌握建築物的節能表現，也讓節能減碳成果直接回饋到民眾的房屋稅負。

北市財政局表示，目前已有346戶建築物取得第1級以上建築能效標示，明（116）年房屋稅將可享減稅優惠並帶動減碳效益約65.6公噸CO2e。為擴大政策效益，已透過跨局處合作整合建管、都更及稅務資源，於民眾申辦建築執照、都市更新、危老重建及老屋修繕等階段，主動提供建築能效標示及減稅資訊。透過新建築源頭規劃及既有建築更新改善雙軌並進，引導市民提升建築能源效率，讓更多民眾享有節能減稅優惠。

財政局最後表示，稅捐處官網已建置「建築能效減稅專區」。專區中整合評定標準、申請資訊及最新的節能補助措施，方便民眾一站式查詢。房屋只要取得建築能效標示第1級以上等級，稅捐處即主動辦理減稅，民眾無須額外申請。

也就是，民眾未來收到房屋稅繳款書時，即可直接看見減稅成果，讓屋主輕鬆享有優惠，節能、輕稅又便民。距離新制上路進入倒數階段，歡迎市民及早投入節能改善，用短期的投資換取長期節能、省電與減稅效益，「讓節能成為建築標配、讓減稅成為全民共享」，攜手打造淨零永續的宜居臺北。

房屋稅

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