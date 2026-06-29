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拿到退稅支票先別急著領！不同金額兌領方式一次看

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
收到地方稅退稅支票，不一定都能直接換現金。圖／聯合報系資料照片
收到地方稅退稅支票，不一定都能直接換現金。圖／聯合報系資料照片

收到地方稅退稅支票，不一定都能直接換現金。屏東財稅局提醒，民眾收到地方稅退稅支票後，應先確認支票金額及票面註記，不同金額的支票有不同兌領方式，若不了解相關規定，可能得多跑一趟銀行。

財稅局指出，地方稅退稅支票依金額區分為三種兌領方式，面額未滿3,000元的支票屬於未劃線、禁止背書轉讓，可選擇存入金融機構帳戶；若想直接領取現金，須攜帶支票至臺灣銀行屏東分行臨櫃辦理。

面額3,000元以上、未滿5萬元的支票，因票面加註劃線，依法不得直接兌換現金，必須存入金融機構帳戶。

至於面額5萬元以上的支票，除加註劃線外，也禁止背書轉讓，不僅不能直接領現，也只能存入退稅人本人名下的金融機構帳戶，以提高退稅安全性。

財稅局表示，民眾若不想持支票到銀行辦理，也可申請「直撥退稅」服務，只要事先提供金融機構帳號，日後有地方稅退稅款時，即可直接匯入指定帳戶，省去持票兌領的時間，也能降低支票遺失風險。

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