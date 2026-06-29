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財部：去年研發支出抵減稅額近492.5億元創新高
財政部統計，去年產業創新條例減免稅額核定件數777件，研究發展支出新台幣2540.7億元，年減25%，核定抵減稅額近492.5億元創歷史新高，年增66%。
根據產創條例規定，營利事業投資於研究發展的支出金額，得在規定的限度內折抵當年度應納營利事業所得稅額。
根據財政部114年財政統計年報，去年產創條例減免稅額核定件數為777件，較113年減少8件；研究發展支出金額達2540.7億元，較113年減少25%；核定抵減稅額近492.5億元，刷新史上新高紀錄，較前一年度增加66%。
若依行業別區分，以製造業626件、核定抵減稅額454.6億元最高，其中，電子零組件製造業共214件、核定抵減稅額359.4億元，為各子行業之冠；其次則是電腦、電子產品及光學製品製造業共103件，核定抵減稅額75.8億元。
比較各縣市核定抵減稅額情形，新竹市共核定82件、核定抵減稅額330.5億元最高；新竹縣71件、核定抵減稅額43.6億元；台北市165件、39.7億元；桃園市104件、核定抵減稅額28.1億元；新北市150件、核定抵減稅額27.4億元。
財政部補充，為獎勵民間投資促進產業升級，儘管促進產業升級條例已屆滿，不過5年免稅期間自投資完成後可延遲至4年內開始適用，因此去年仍核定減免稅額9億元，加上去年產業創新條例核定抵減稅額約492億元，兩者稅捐減免合計502億元，占全國賦稅收入比率1.3%，較113年減3個百分點。
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