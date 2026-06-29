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新聞中的法律／公路養管費開徵 兩個留意

經濟日報／ 林福山

使用超過一甲子的「汽車燃料使用費」名稱，現已走入歷史，改由「公路使用養護安全管理費」接軌，簡稱「公路養管費」，今年7月首度開徵，繳納期限至7月31日止，民眾須留意兩件事。

首先，這次名稱變更幅度相當大，民眾收到繳費通知，應特別留意，別誤認為詐騙訊息，就錯過繳費期程。今年是汽燃費轉軌公路養管費後，首次開徵，公路局將寄發超過1,300萬張紙本通知書，同時持續推動電子繳款服務，以提升行政效率並減少紙本寄送成本。

由於名稱變更幅度較大，為避免民眾誤認為詐騙訊息，已同步加強宣導，確保資訊正確傳達。

提醒民眾，這次修法僅涉及名稱變更，徵收對象、計算方式與費額均維持不變，不會增加民眾負擔。現行自用車與商用車徵收制度亦維持既有規範，分別按年度與季別徵收，整體制度架構不變。

第二個民眾常見疑慮在於，電動車原本免繳汽燃費，而在此次轉軌公路養管費後，會不會影響電動車免繳費權益？事實上，配合國家淨零排放及綠色運輸政策，電動汽車與電動機車相關優惠都已延長至2030年12月31日，電動車仍免徵公路養管費，不會受到更名影響。

未來民眾在各繳費通路，包括超商、網路繳費平台及金融機構等，均可依既有方式完成繳納，相關流程不受影響。此次修法重點在於「用途導向命名」，使制度更易理解並提升公共溝通一致性，也有助釐清過去民眾對於該項費用與牌照稅混淆的情況，強化整體制度透明度。

此次修法自今年7月1日起適用新名稱公路養管費，但實際徵收制度並未改變，自用汽車及機車仍依既有年度徵收制度辦理，繳費期限維持至7月31日止，民眾權益不受影響。

立法院先前三讀通過《公路法》修正案，將汽車燃料使用費正名為「公路使用養護安全管理費」。修法主要目的在於「名實一致」，過去該項費用自1960年開徵，原以燃料使用與排氣量作為計算依據，因此命名為「汽車燃料使用費」。

然而實際上，依《公路法》規定，該項收入長期作為全國公路修建、養護及交通安全管理之專款專用財源，與道路公共服務維護直接相關。

隨著社會對公共財政透明度及政策溝通要求提升，原「汽車燃料使用費」名稱源於早期以燃料使用量及排氣量作為計算基礎，但實際用途長期用於全國道路修建、養護及交通安全管理等公共財源。為避免民眾誤解其性質為燃料稅或油耗相關費用，因此透過修法調整名稱，使制度更貼近實際用途，強化政策識別與公共溝通效果。

這次更名屬於整體法制一致性調整的一環，相關配套子法及行政規範已陸續完成修正，以確保各項法規用語一致，避免制度間出現名詞落差，影響執行與民眾理解。（本文由交通部公路局長林福山口述，記者余弦妙採訪整理）

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