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兩金融減稅優惠擬再延十年 立委皆提案延長至2036年底 財部：將評估

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

公司債債券、債券ETF目前免課證交稅，兩大金融減稅優惠今年底將落日，立法院財政委員會周三（1日）將討論立委提案，藍、綠立委提案版本皆為延長十年至2036年底。財政部官員表示，將綜合評估外界意見；金管會先前已表態支持修法。

政府自2010年起為活絡債券市場、協助企業籌資及促進資本市場發展，開始暫停徵收公司債及金融債券證交稅；2017年進一步擴及以債券為主要投資標的之上市櫃債券ETF，相關措施實施期限均至今年12月31日止。

隨落日期限逼近，朝野立委相繼提出修法，盼延續政策穩定性。民進黨立委吳秉叡、國民黨立委李彥秀提案都主張，將公司債與金融債券停徵證交稅期限再延十年，同時配合市場發展需求，除被動型債券ETF外，將主動型債券ETF也納入免稅範圍。

原條文規定，債券ETF投資標的限於國內外政府公債、普通公司債、金融債券等，吳秉叡、李彥秀提案都是刪除這項規定，將ETF投資標的回歸主管機關依權責控管。

財政部目前尚未提出證交稅條例修法版本，官員表示，會綜合考量金管會、產學等意見，審慎評估。

這兩項攸關金融市場的免稅措施，將於年底到期，因此包括金融總會、金管會等，都已陸續表態應繼續停徵，以促進金融市場發展，金融總會則建議延長十年至2036年底，立委提案版本與金融總會建議方向一致。

金管會年初與業者開會時也表示，已完成建議公司債、金融債及債券ETF停徵證交稅十年的稅式支出報告，並送財政部。

據金管會過去「停徵上市及上櫃債券ETF證券交易稅實施成效評估報告」，自2017年1月1日停徵千分之1證交稅來，已減輕債券ETF投資人負擔，債券ETF發行額大增，從2017年至2021年，上市及上櫃債券ETF發行總額分別為370億元、3,662億元、1兆3,282億元、1兆2,576億元、1兆3,037億元。

公司債 債券 證交稅

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