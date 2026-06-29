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去年遺產申報 93%免繳稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部統計去年遺產稅核定情況，全年申報件數18.4萬件當中，約93％為免繳稅案件，剩餘近7％繳稅案件中，遺產稅實徵淨額443億元，平均每件繳稅329萬元。

根據《遺產及贈與稅法》，被繼承人有1,333萬元免稅額，依照不同身份也享有相關扣除額，包括配偶、直系血親卑親屬、父母、重度以上身心障礙等；另遺贈人、受遺贈人或繼承人捐贈給各級政府和公立教育、文化、公益、慈善機關的財產等14項財產可不計入遺產課稅。

去年實徵遺產稅件數共13,446件、實徵案件遺產總額約7,835億元，換算平均每件遺產總額約5,827萬元，扣除免稅額及扣除額後，實徵案件遺產淨額約4,070億元，而遺產稅實徵淨額443億元，平均每件繳稅超過329萬元。

免稅額 遺產稅 財政部

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