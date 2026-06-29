去年遺產申報 93%免繳稅

記憶體晶片供不應求的效應持續顯現，蘋果宣布部分產品漲價、微軟也調高Xbox遊戲機售價。ＣＮＢＣ指出，記憶體短缺已成為小型電子產品製造商的「存亡危機」，華爾街日報（ＷＳＪ）更分析記憶體晶片製造商賺取龐大獲利的背後，是犧牲幾乎所有人的利益，這種模式可能難以為繼。

2026-06-29 00:00