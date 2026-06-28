去年高資產族平均繼承3.7億元遺產 每案繳稅近3500萬元

財政部統計去年遺產稅核定情形，核定件數逾18.3萬件，當中93%為免稅案件。觀察高資產族群，適用最高遺產稅率20%實徵件數案件為733件，合計實徵遺產總額為新台幣2676億元，換算平均每件繼承遺產金額近3.7億元，若觀察實徵淨額為253億元，平均每件繳交3458萬元遺產稅。

財政部近日公布財政統計年報。根據統計，去年營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、房屋稅、牌照稅、印花稅及娛樂稅等8稅目實徵淨額創歷史新高。

分析遺產稅稅源，去年遺產稅申報件數共18萬4122件，已核定18萬3356件，其中核定徵稅件數1萬1765件、僅占約6%，免稅件數17萬1591件、占93%。

根據遺產及贈與稅法規定，每一遺產稅案件，得自遺產總額中減除免稅額為1333萬元，另外依配偶、直系血親卑親屬、父母、重度以上身心障礙等身分也會有相關扣除額。

觀察去年遺產稅實徵件數，共1萬3446件，實徵案件遺產總額逾7835億元，換算平均每件遺產總額約5827萬元。扣除免稅額及扣除額後，實徵案件遺產淨額4070億元，而遺產稅實徵淨額443億元，依此試算，平均每件繳稅超過329萬元。

至於課稅級距方面，去年起因應物價指數上漲，調整課稅級距，遺產淨額未達5621萬元、超過5621萬元至1億1242萬及超過1億1242萬元案件，分別適用10%、15%及20%累進稅率。

財政統計顯示，去年遺產稅實徵案件中，遺產淨額適用稅率10%級距共有1萬1652件；適用15%共有1019件；適用最高稅率20%為733件、占5%，遺產總額達2676億元，換算平均每件遺產總額逼近3.7億元。