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豪雨釀災 財部：提供受損進口貨物免關稅等6大措施

中央社／ 台北26日電
財政部關務署表示，因應颱風米克拉來襲，已請各關秉持從寬、從速原則，提供受災商民減免關稅。圖／本報資料照片
財政部關務署表示，因應颱風米克拉來襲，已請各關秉持從寬、從速原則，提供受災商民減免關稅。圖／本報資料照片

財政部關務署今天表示，因應颱風米克拉來襲，已請各關秉持從寬、從速原則，提供受災商民減免關稅、救難物資免稅進口與快速通關及受損保稅物品除帳等6協助措施。

第一，進口貨物受損免稅。關務署指出，進口貨物起卸以後，驗放以前，因天災、事變或不可抗力之事由，而遭受損失或損壞致無價值者，得依關稅法第50條規定免徵關稅。已繳關稅且於提領前遭受天災事變致毀損者，也可依關稅法第64條規定申請退稅。

其次，救難物資免稅通關。關務署說，政府機關為緊急救難自行進口或受贈的器材及物品，可依關稅法第49條第1項第17款規定免徵關稅。若未能及時取得中央主管機關（例如內政部或衛福部）核發的免稅文件，可依關稅法第18條規定先向海關辦理押款進口。

第三，進口供災區救災與重建所需民生物資、醫療藥品及器材、工程機械與器（機）具及設備、環境清理消毒所用機具及藥劑等救濟物資，因時間急迫無法及時向衛生福利部申請免稅核准文件時，依救濟物資進口免稅辦法第3條第2項規定，可向進口地海關具結是供救災與重建之用，准予先行免稅進口。但申請人應於貨物放行的翌日起2個月內，依同法條第1項規定補辦申請程序。

關務署表示，第四，海關監管保稅工廠、保稅倉庫、物流中心、免稅商店、離島免稅購物商店、科學園區、科技產業園區、農業科技園區業者及自由貿易港區事業保稅貨物遭受災害而致損毀，得依各該法規申請核實除帳。

第五，因天災事變致無法如期辦理原料沖退稅，可依關稅法第63條第4項規定申請延期，最長1年；第六，各關機動成立救災物資快速通關單一窗口，以利救災物資快速通關。

關務署表示，企業或民眾如果對協助措施有不清楚之處，可就近洽詢當地海關，或在上班時間撥打免付費專線0800-005-055。

財政部國產署今天也發布新聞稿，特別就與國有土地承租人切身相關的租金減免及房屋修建規定，提醒承租人儘速依規定辦理。

國產署表示，為協助受豪雨災害影響的承租戶儘快重建家園，對豪雨造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬受災直轄市與縣市，主動採取3大措施。

第一，提供出租資料請轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊（含議定減免租金的成數），及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免事宜。

第二，國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關就核發土地使用權同意書協助辦理；第三，暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署指出，國有土地承租戶對租金減免或房屋修建有不明瞭的地方，可就近向國產署所屬分署、辦事處查詢或撥打國產署免費服務電話0800-357-666。

免稅 關稅 財政部

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