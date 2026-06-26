豪雨造成災損 財政部：民眾可依3步驟申請稅捐減免

財政部北區國稅局今天表示，受米克拉颱風外圍環流及西南風影響，部分地區可能因豪大雨造成災害，民眾若發生財產損失，可透過拍照存證、檢附文件與申請減免3步驟，維護自身權益，在災害發生後30日內，可申請所得稅與營業稅等稅捐減免。

財政部北區國稅局今天發布新聞稿，個人或營利事業因淹水造成財產損失時，記得把握災損減免3步驟，透過拍照存證、檢附文件及申請減免，在災害發生後30日內，報請轄區稅捐稽徵機關辦理相關事宜，也提供所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等稅目的減免規定。

北區國稅局進一步說明，納稅義務人可臨櫃辦理或書面郵寄申請，也可至財政部稅務入口網線上申請稅捐減免，快速又省時。對於納稅義務人因災害造成的財產損失，將秉持從寬、從速、從簡原則，積極協助及輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免事宜。