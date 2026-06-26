租稅協定再+1 台灣與「這國」協定明年起適用

財政部表示，我國與吐瓦魯國避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定於2026年3月4日於吐瓦魯國簽署，雙方完成使該協定生效國內法定程序並相互通知，該協定於2026年6月11日生效，自2027年1月1日起適用，為我國第36個生效之所得稅協定。於就源扣繳之稅款，適用於2927年1月1日起應付之所得；於其他稅款，為課稅期間始於2027年1月1日以後之所得。

財政部說明，台吐所得稅協定共29條，規定合宜減免稅措施及稅務行政合作機制，包括股利、利息與權利金適用上限扣繳稅率10%、營業利潤或執行業務所得符合特定條件免稅；一方政府機關或其擁有、控制之機關自他方取得之利息，於該他方締約國免稅。

財政部進一步說明，台吐所得稅協定訂有相互協議程序條文，雙方居住者認為已發生或將發生適用該協定爭議時，得申請由雙方主管機關諮商解決，提升租稅確定性，亦有助於雙方產業技術交流與合作。

財政部強調，未來將秉持平等互惠原則，持續推動與我國理念相同國家洽簽所得稅協定，提供臺商全球投資布局更完善之租稅權益保障。