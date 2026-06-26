幼兒特別扣除額 可疊加

為減輕育兒家庭經濟負擔，行政院院會昨（25）日通過「所得稅法」修正草案，將受扶養的18歲以下未成年子女免稅額度增加50％，依照規劃將回溯今年上路、讓明年5月報稅時可以適用。

財政部賦稅署副署長李志忠指出，在修法前，每名未成年子女的免稅額為10.1萬元；在修法後，免稅額增加到15.15萬元。以所得稅級距5％至40％計算，每育有一名未成年子女，每人可增加減稅2,525元至2.02萬元；若育有二名未成年子女，更可省稅5,050元至4.04萬元。

李志忠也提醒，免稅額與幼兒學前特別扣除額可以疊加適用，所以未成年子女免稅額調高，對於育有6歲以下子女的家庭也是相當有感。在修法前，育有一名6歲以下子女每人可自所得額減除金額為25.1萬元，但修法後將提升至30.15萬元；第二名以上修法前，每人減除額也從32.6萬元，提高至37.65萬元。

扶養未成年子女的免稅額調高後，明年報稅時的免繳稅門檻也會有感提升。以租屋的雙薪家庭、育有1名6歲以下子女的三口之家為例，綜所稅免繳稅門檻將從2025年度年所得131.9萬元、調高至2026年度140.95萬元；若再增加1名6歲以下子女的四口租屋家庭，免繳稅門檻將從年所得164.1萬元調高至178.6萬元。

至於昨天一併通過住宅法修正，授權地方政府，得對婚育家庭再適當減免房屋稅及地價稅，李志忠說，房屋稅與地價稅都是地方稅，但少子化是全國的問題，透過這次修法可授權地方政府決定是否一同加入，在母法通過後，各縣市政府還須通過相關自治條例的修法，預計有100萬戶以上受益。