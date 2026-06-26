行政院修正相關草案 婚育家庭減稅大禮包 來了

行政院會昨（25）日一口氣通過《所得稅法》、《房屋稅條例》及《土地稅法》修正草案，待立法院通過後，將回溯自2026年元旦起適用，其中，未成年子女免稅額將提高50%至15.15萬元，婚育家庭持有符合條件的自住房屋及土地，也可享房屋稅及地價稅減免，預估受惠家庭超過百萬戶。

這些修法是為了落實賴總統先前提出的「台灣人口對策新戰略」：18項家庭支持措施，盼建構友善職場及減輕家庭經濟負擔，打造友善的生育環境，本次合計減稅利益上看155億元。

婚育家庭減稅重點

財政部指出，《所得稅法》修正草案明定，納稅義務人扶養未成年子女的免稅額，由現行10.1萬元提高至15.15萬元，待立院通過，今年起即可適用，民眾可於2027年5月辦理綜合所得稅申報時列報扣除，預估約237萬人受惠，減稅利益約80億元。

在居住減壓措施方面，行政院同步通過《房屋稅條例》及《土地稅法》修正草案，授權地方政府針對符合《住宅法》規定的新婚兩年內或育有未成年子女的婚育家庭，若全國僅持有一戶自住房屋及其坐落土地，可再給予房屋稅及地價稅減免。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，本次未成年子女免稅額提高，並未設排富條款。至於婚育宅稅負減免，則仍以全國單一自住房屋制度為基礎，現行制度已排除豪宅適用。

目前立法院也有多項立委提案的少子女化相關修法版本，宋秀玲表示，待政院版送入立法院後，近期可望排審，之後可與其他相關提案併案處理，預期相關修法可如期完成。

除租稅優惠外，政院也已陸續提出配套修法，包括將產假由8周延長至12周、陪產假由7日增至14日，延長期間薪資由政府負擔；同時推動育兒留停由6個月延長至9個月，並將育嬰假升級為育兒假。此外，政府也規劃推出0至18歲成長津貼，每名孩童每月補助5,000元，其中6歲至未滿18歲兒少，每月將有2,500元存入專戶，作為成年後的第一桶金。