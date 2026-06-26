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車輛停駛過戶 可退牌照稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾出售或轉讓車輛時，若同一天辦理停駛及過戶，別忘了申請退還溢繳的使用牌照稅。稅務局提醒，因系統無法判斷停駛手續究竟是由舊車主還是新車主辦理，車主須主動提出申請，才能拿回多繳的稅款。

稅務局表示，使用牌照稅是依監理機關車籍資料按日課徵。若車主因車輛暫時不使用，向監理機關辦理停駛登記，牌照稅僅計徵至停駛日前一天，停駛期間不再課徵牌照稅，因此可能產生溢繳稅款。

一般情況下，民眾辦理停駛後，稅務機關會依監理資料主動辦理退稅，無須另外申請。稅務局指出，民眾可檢附監理機關核發的停駛異動登記書，向稅務機關申請退還溢繳的使用牌照稅。

牌照稅

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