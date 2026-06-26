存股傳承 留意贈與稅門檻

近年台股表現亮眼，家長透過存股方式為子女提前規劃資產。不過，高雄國稅局提醒，無論是直接匯款給子女買股票、代子女出資購股，或將自己持有的股票移轉給子女，都可能涉及贈與稅規定，民眾應留意申報義務，以免因疏忽而受罰。

高雄國稅局表示，依財部公告，2026年度每人每年贈與稅免稅額為244萬元。若贈與金額超過免稅額，贈與人應於贈與行為發生後30天內辦理贈與稅申報；即使未超過免稅額，在部分情況下仍須申報，以取得相關證明文件。

父母協助子女投資上市櫃股票，常見方式大致可分為三種。第一種是由父母直接匯款給子女購買股票。第二種是父母出資替子女購買股票。第三種則是父母將原本持有的股票直接贈與子女。

舉例來說，若王先生於今年2月10日將持有的上市公司股票1,000股贈與兒子，當天股票收盤價為每股350元，則贈與金額為35萬元。雖然贈與金額未超過244萬元免稅額，但由於股票移轉仍需檢附贈與稅免稅證明書或繳清證明書，因此仍須向國稅局辦理贈與稅申報，待取得相關文件後才能完成股票過戶。