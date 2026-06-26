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企業列報房地合一稅 別踩雷

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

營利事業出售適用房地合一稅的房屋時，計算交易所得不能直接拿出售價格減掉當初買價。台北國稅局提醒，若出售的房屋帳列為固定資產，計算交易損益時，應以「原始取得成本扣除累計折舊後的未折減餘額」做為成本，若誤以原始取得成本計算，恐因少報所得而遭補稅。

依《所得稅法》規定，營利事業出售2016年1月1日以後取得的房屋、土地，應依房地合一稅制度計算交易所得或損失，也就是以出售收入減除相關成本、費用或損失後的餘額作為所得額。

國稅局指出，若出售的房屋原本列為公司固定資產，持有期間已依法提列折舊，出售時計算成本就不能再以原始取得成本全額列報，而應扣除歷年累計折舊，以剩餘的未折減餘額作為成本基礎，據以計算房地交易所得及應納稅額。

舉例來說，甲公司於2024年度營所稅申報時，列報出售一筆在2021年間取得的房地，計算房地交易所得為2,300萬元，因持有期間未滿2年，適用45%的房地合一稅率，申報應納稅額1,035萬元。

不過，國稅局查核過程中發現，該房地中的房屋部分原本列為固定資產，甲公司在計算交易所得時，未將房屋累計折舊60萬元自取得成本中扣除，導致成本高估、所得低報。經調整後，房地交易所得增加60萬元，依45%稅率計算，補徵稅額27萬元。

國稅局 房地合一稅 企業

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