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全戶海外所得逾百萬 須報稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

近年AI投資熱潮席捲全球，不少民眾透過海外券商、境外基金或委託理財機構投資海外市場，投資獲利也跟著增加。不過，高雄國稅局提醒，若全戶年度海外所得合計達100萬元以上，就必須申報海外所得，許多人誤以為海外所得750萬元以下不用申報，或認為獲利沒有匯回台灣就不用課稅，是常見的錯誤觀念，稍有不慎可能因短漏報而挨罰。

高雄國稅局表示，納稅人辦理綜所稅結算申報時，全戶當年度海外所得合計達100萬元以上，即應將海外所得全數納入基本所得額計算，基本所得額除了海外所得外，還包括特定保險給付、未上市櫃股票交易所得等項目，並非只計算海外投資收益。

國稅局指出，目前適用的基本所得額免稅額為750萬元，2024年度及2025年度均相同，不過，750萬元是針對整體基本所得額的扣除額，而非海外所得專屬免稅額

實務上，許多民眾誤以為海外所得低於750萬元就不必申報，因此忽略相關申報義務，尤其在AI投資、美股或海外基金獲利大幅增加的年度，更容易因未申報而產生漏稅問題。

國稅局進一步說明，海外所得應以所得實現年度作為申報依據，只要獲利已經實現，不論資金是否匯回台灣，都應依法申報。以海外股票投資為例，應以股票交割日所屬年度認列所得；若是海外基金受益憑證交易，則以契約約定核算買回價格之日所屬年度計算所得。

此外，不少投資人會進行海外基金轉換，以為只是將資金從一檔基金換到另一檔基金，不涉及課稅問題。國稅局提醒，基金轉換在稅法上視同先贖回原基金，再將資金投入新基金，因此轉換當年度就必須計算原基金損益並申報，不可等到最終贖回時才申報。

國稅局也提醒，海外所得並非稽徵機關提供所得查調服務的範圍，民眾應主動向受託機構、銀行或券商查詢所得資料，確認年度海外投資損益後據實申報。若機構提供的通知資料已明確標示為海外「所得」，則不得再自行按標準費用率重複扣除成本及必要費用，以免因申報錯誤遭到補稅處罰。

若發現過去有未依規定申報海外所得情形，應在遭檢舉或稽徵機關查核前儘速自動補報補繳稅款及利息，仍有機會適用免罰規定，降低違規風險。

國稅局 免稅額 免稅

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