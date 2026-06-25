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育兒家庭減稅大利多 未成年子女免稅額增50%、婚育家庭再享房地稅優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院25日於院會通過「所得稅法」、「房屋稅條例」及「土地稅法」，增加受扶養之未成年子女免稅額度，以減輕育兒家庭之經濟負擔。記者潘俊宏／攝影
行政院25日於院會通過「所得稅法」、「房屋稅條例」及「土地稅法」，增加受扶養之未成年子女免稅額度，以減輕育兒家庭之經濟負擔。記者潘俊宏／攝影

行政院25日於院會通過「所得稅法」、「房屋稅條例」及「土地稅法」，增加受扶養之未成年子女免稅額度，以減輕育兒家庭之經濟負擔。將針對納稅義務人扶養之未成年子女，免稅額增加50%，自2026年1月1日起適用，預計有237萬人受益，減稅利益約新台幣80億元；另外新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭，全國持有單一自住房屋及其坐落土地，得再減免房屋稅及地價稅，估100萬戶以上受益，減稅利益約新臺幣50億元至75億元。

財政部說明，為因應少子女化之國安問題，並配合行政院推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，該部擬具「所得稅法」第17條、第126條修正草案，明定納稅義務人扶養之未成年子女，免稅額增加50%，自2026年1月1日起適用，納稅義務人於2027年5月辦理綜合所得稅結算申報時，即可列報減除。草案預計有237萬人受益，減稅利益約新台幣80億元。

另外，「房屋稅條例」第 5條之1、第6條及「土地稅法」第17條之1、第 19條修正草案，授權地方政府對符合住宅法第4條規定新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭，全國持有單一自住房屋及其坐落土地，得再減免房屋稅及地價稅。

財政部說，為因應少子女化問題，該部配合行政院推動「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」，於居住減壓面向提出「婚育家庭再減稅」措施，上述二稅法修正草案，授權地方政府得對婚育家庭再減免房屋稅及地價稅。預計有100萬戶以上受益，減稅利益約新臺幣50億元至75億元。該部將積極與立法院朝野各黨團溝通，期早日完成修法。

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