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經濟部建議放寬獎酬股票緩課稅 會計師：有助企業留才

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

針對經濟部建議提高員工獎酬股票緩課上限至1,000萬元，國內會計師都認同修法有助企業留才，由於現行緩課額度是以取得股票時的市價計算，近年科技股股價大幅上漲，使得500萬元可適用緩課的股票張數愈來愈少，提高至1,000萬元後，可適用緩課的持股數量增加，將有助提升留任效果。

勤業眾信稅務部資深會計師張瑞峰指出，該修正受惠對象不一定僅限高階主管，現行產創條例涵蓋員工酬勞配股、員工認股權、現金增值權、庫藏股轉讓員工及限制員工權利新股等多項股權獎酬工具，企業可依需求運用於經理人、研發團隊及一般員工，其中又以科技業及準上市櫃公司較常採用。

資誠稅務法律服務會計師林巨峯也提到，部分高階技術人才獲配股票數量龐大，即使上限提高至1,000萬元，在高股價環境下仍可能快速用盡額度，加上部分主管受限法規無法自由出售持股，卻必須先繳納所得稅，容易產生現金流壓力。若要進一步擴大留才效果，可思考提高甚至取消緩課上限著手。

至於近來不少科技業者呼喚，引進RSU（限制型股票單位）制度，林巨峯表示，RSU要求員工達成一定服務年限或績效目標才能取得股票，企業不需立即發行新股，有助降低股本膨脹及管理成本，不少外資及新創企業來台投資時也曾詢問相關制度，若能引進將有助台灣與國際接軌。

經濟部 會計

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