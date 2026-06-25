經長：放寬獎酬股票緩課稅 建議提高上限至1,000萬元

立法院經濟委員會昨（24）日初審《產創條例》修正草案，針對現行員工獎酬股票緩課稅500萬元上限，經濟部長龔明鑫表態，因股市環境已大不同，建議提高至1,000萬元，該修法將有助國內企業強化留才攬才工具。

產創條例第19-1條規定，企業員工於取得股票當年度或可處分日年度按時價計算，全年合計新台幣500萬元總額內之股票，得選擇免予計入當年度應課稅所得額課稅。

經濟部產發署長邱求慧表示，2018年時訂500萬元上限，股市才一萬點，而今股市已來到4萬6,000點，時空大不同。他強調，該修法有助企業提高留才誘因，不只高科技可用，所有公司也能運用。

財政部政務次長陳勇勝昨天也在立法院回應，第19-1條鼓勵員工買自家股票，或企業用來獎酬員工，針對緩課上限由500萬元提高至千萬元，財政部尊重經濟部。

不過，有立委提案，未納入緩課部分，新增「給予日」計算課徵所得稅，取其稅率較低，財政部則表示反對。

近期多位立委密集提案修正產創條例，除員工獎酬股票緩課外，還有立委提案延長新創事業認定、檢討有限合夥創投穿透式課稅門檻及提高天使投資人個人所得減除上限等。

經濟部指出，產創條例有關新創公司定義，由五年提高至八年，可與國科會及國發會標準一致，此外，經濟部同意檢討23條之1穿透式課稅門檻，對於天使投資人個人所得減除上限由500萬元再提高，可同意，但稅損要評估。財政部對此，也表尊重經濟部。

邱求慧也說，經濟部正擬訂於下會期送審的《中小微企業轉型升級發展條例》草案，也會有類似鼓勵投資新創的作法，建議立法院可思考是要在產創條例，還是在中小微轉型升級條例處理。昨天，經委員會召委邱志偉說，盼在產創處理。