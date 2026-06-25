無銷售額 仍要報營業稅

許多營業人以為沒有營業收入就不用申報營業稅，但其實只要完成稅籍登記並開始營業，即使當期完全沒有銷售額，仍須依規定辦理營業稅申報，否則仍可能挨罰。

中區國稅局提醒，我國營業稅採自動報繳制度，營業人切勿因沒有收入就忽略申報義務。

依《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人原則上以每兩個月為一期辦理營業稅申報；適用零稅率者，經申請可改按月申報。營業人應於次期開始15日內，向稅捐機關申報上一期銷售額及應納或溢付稅額。

國稅局指出，不少新設立公司、工作室或小規模營業人誤認為當期沒有開立發票、沒有收入，就不需要申報營業稅，但只要稅籍仍存在，就必須如期辦理申報。即使當期銷售額為零、應納稅額也為零，未依規定期限申報，仍會面臨罰鍰處分。

或結束營運，也應依法辦理相關變更或註銷登記，以免因疏忽未申報而遭補稅處罰，增加不必要的稅務負擔。