繼承保管箱 先申請開箱

親人過世後若留有銀行或信託機構保管箱，繼承人可別急著直接開箱。台北國稅局提醒，被繼承人生前租用的保管箱內若存放現金、外幣、黃金、珠寶等財物，均屬遺產範圍，依法應併入遺產總額申報遺產稅，而在開啟保管箱前，繼承人必須先向國稅局申請派員會同開箱點驗，不能自行開啟，以免影響後續遺產稅申報程序。

被繼承人於金融機構或信託機構租用的保管箱，其內存放的財產原則上都屬於遺產的一部分，不少民眾誤以為取得鑰匙或具備繼承人身分後，即可直接前往銀行開啟保管箱，但依規定，繼承人應先向國稅局提出申請，由國稅局派員到場會同開啟及清點財物，並記錄保管箱內財產內容及數量，作為日後辦理遺產稅申報的重要依據。

國稅局說明，繼承人申請會同開啟保管箱時，應檢附被繼承人的死亡證明書或除戶資料，以及申請人的身分證明文件、戶籍資料與親屬關係證明文件等資料。