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承租人代付稅費 應併入租金

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

不少執行業務者承租房屋作為事務所或執業場所時，常與房東約定由承租人負擔房屋稅、地價稅、保險費等相關費用，這些看似代墊的支出，在稅法上並非單純代付，而是視同租金的一部分。高雄國稅局提醒，承租人代出租人支付各項稅捐及費用，應併入租金給付總額辦理扣繳及申報扣（免）繳憑單，否則可能因申報不實而受罰。

高雄國稅局表示，執行業務及其他所得業者承租房屋供執業使用時，若租賃契約約定由承租人代出租人負擔房屋稅、地價稅、扣繳稅款、二代健保補充保費、房屋火災保險、地震保險或修繕費等支出，這些費用雖然不是直接支付給房東，但本質上都是承租人為取得房屋使用權所支付的對價，因此與現金租金具有相同性質。

依規定，若承租人代出租人履行納稅義務，或代為支付租賃房屋的修繕維護費用及其他債務，均屬租金收入的一部分。扣繳義務人在辦理扣繳及申報扣（免）繳憑單時，應將這些代付費用併入租金總額計算，不可僅以實際支付給房東的現金金額作為申報基礎。

舉例來說，地政士事務所向老張（化名）承租房屋作為執業處所，雙方約定除每月支付租金1萬5,000元外，房屋稅、地價稅及房屋火險等費用共1萬8,000元也由事務所負擔。

該事務所雖將相關費用列報租金支出，但辦理扣（免）繳憑單申報時，僅申報全年租金18萬元，漏未將代房東支付的1萬8,000元併入租金總額，導致申報內容錯誤，因而遭受處罰。

國稅局提醒，許多執行業務者誤以為代繳稅捐或保險費只是代墊性質，不屬於租金範圍，但從稅法角度來看，只要是承租人代出租人負擔原本應由出租人支付的費用，都屬於租賃房屋的對價，應視同租金處理。扣繳義務人應留意租賃契約內容及相關費用負擔約定，據實辦理扣繳及申報，以免因漏報或短報而遭補稅處罰。

租金 國稅局 房屋稅

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