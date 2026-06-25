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共有地分割 未補償視同贈與

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

共有土地分割不一定只是單純重新劃分土地，若分割後各共有人取得的土地價值與原持有比例不相當，且彼此沒有補償約定，可能被視為贈與而須申報贈與稅。台北國稅局提醒，共有人辦理土地分割時，應特別留意分割後的土地價值是否發生增減，以免因忽略相關規定而遭補稅處罰。

國稅局表示，共有土地辦理分割後，若依分割時土地公告現值計算，各共有人取得的土地價值與原本依持分比例所應分得的價值不一致，且共有人之間未約定補償差額，稅法上將視為價值減少者將部分財產無償移轉給價值增加者，因此涉及贈與稅問題，這類情況在親屬間共有土地分割時尤其容易發生。

國稅局進一步說明，發生這類情況時，取得土地價值較分割前增加者，屬於受贈人；取得土地價值較分割前減少者，則屬於贈與人。受贈人因取得較高價值土地，應依法繳納土增稅；而贈與人則須就贈與部分依法申報贈與稅。不過，依《遺產及贈與稅法施行細則》第19條規定，受贈人因該次移轉所繳納的土地增值稅，可自贈與總額中扣除後，再計算贈與稅額。

舉例來說，小明與小華兩人共有一筆土地，並於2025年間協議辦理分割，分割後依公告現值計算，小明取得的土地價值比原持有部分增加800萬元，小華取得的土地價值則減少800萬元。

由於雙方對於這800萬元價差並未約定補償，依規定將視為小華無償贈與800萬元價值給小明，因此小華應以800萬元扣除小明已繳納的土增稅後餘額，辦理贈與稅申報。

國稅局提醒，民眾辦理共有土地分割時，常誤以為只是調整持有土地位置或面積，沒有實際收取現金就不會產生稅負，但稅法判斷重點在於分割後取得的土地價值是否與原持有比例相當。若土地價值出現增減，又未透過補償方式平衡差額，即可能被認定為贈與行為，相關當事人應依規定申報贈與稅，以免遭補稅及處罰，影響自身權益，也增加後續稅務負擔。

國稅局 贈與稅 土地增值稅

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