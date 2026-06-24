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房子打通後怎麼設戶籍最省？稅務局給答案

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
符合自用住宅用地條件的民眾，應於9月22日前提出申請。本報資料照片
符合自用住宅用地條件的民眾，應於9月22日前提出申請。本報資料照片

夫妻分別持有相鄰房屋並打通作為同一戶家庭住宅使用，即使戶籍只設在其中1戶，另一戶仍有機會一併適用地價稅自用住宅用地優惠稅率。台中稅務局表示，若兩戶房屋實際已打通並合併使用，可視為同一處自用住宅，不必兩戶都設戶籍，即可適用較低的地價稅率。

地價稅自用住宅用地適用稅率為千分之2，遠低於一般用地稅率，因此是不少民眾關心的節稅方式。要適用自用住宅用地優惠稅率，必須符合土地所有權人、配偶或直系親屬於該址辦完戶籍登記，房屋未出租且未供營業使用，以及土地所有權人、配偶及未成年受扶養親屬全國以1處為限等條件。此外，土地面積也有限制，都市土地不得超過300平方公尺，非都市土地不得超過700平方公尺。

近期有民眾詢問，夫妻各自持有相鄰房屋，並已將兩戶打通作為家庭居住使用，但戶籍僅設在其中1戶，另一戶是否還能適用自用住宅優惠稅率。對此，依相關規定，相鄰兩棟平房或樓房若為同一人所有，或由夫妻分別持有，且因自住需求打通或合併使用，可合併認定為同一處自用住宅。

換句話說，只要兩戶房屋實際已打通並作為同一家人居住使用，即使戶籍只設在其中1戶，另一戶土地也可一併適用地價稅自用住宅用地優惠稅率，有助減輕家庭稅負。

稅務局提醒，符合自用住宅用地條件的民眾，應於今年9月22日前提出申請，經核准後當年度即可適用優惠稅率；若逾期申請，則須等到次年才能適用。此外，若日後房屋出租、營業，或其他不符優惠稅率的情況發生，也應主動向稅捐機關申報，以免遭補稅或處罰。

地價稅 自用住宅

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新竹市稅務局提醒，地價稅自用住宅用地優惠稅率僅2‰，但適用面積設有上限，若名下有多筆符合條件土地，由於優惠稅率較一般用地稅率10‰至55‰至少減輕4倍稅負，適用順序不同，稅額可能相差數倍，民眾若能提早規畫適用順序，可享最有利節稅效果。

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