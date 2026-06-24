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拿到保管箱鑰匙就能開？國稅局示警繼承人最常做錯這步驟

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
繼承人應於被繼承人死亡日起6個月內完成遺產稅申報，若發現被繼承人生前設有保管箱，應儘速向國稅局申請會同開啟。圖／本報資料庫
繼承人應於被繼承人死亡日起6個月內完成遺產稅申報，若發現被繼承人生前設有保管箱，應儘速向國稅局申請會同開啟。圖／本報資料庫

親人過世後若留有銀行或信託機構保管箱，繼承人可別急著直接開箱。台北國稅局提醒，被繼承人生前租用的保管箱內若存放現金、外幣、黃金、珠寶等財物，均屬遺產範圍，依法應併入遺產總額申報遺產稅，而在開啟保管箱前，繼承人必須先向國稅局申請派員會同開箱點驗，不能自行開啟，以免影響後續遺產稅申報程序。

被繼承人於金融機構或信託機構租用的保管箱，其內存放的財產原則上都屬於遺產的一部分，不少民眾誤以為取得鑰匙或具備繼承人身分後，即可直接前往銀行開啟保管箱，但依規定，繼承人應先向國稅局提出申請，由國稅局派員到場會同開啟及清點財物，並記錄保管箱內財產內容及數量，作為日後辦理遺產稅申報的重要依據。

國稅局說明，繼承人申請會同開啟保管箱時，應檢附被繼承人的死亡證明書或除戶資料，以及申請人的身分證明文件、戶籍資料與親屬關係證明文件等資料。

國稅局提醒，繼承人應於被繼承人死亡日起6個月內完成遺產稅申報，如有需要也可依法申請延期，因此，若發現被繼承人生前設有保管箱，應儘速向國稅局申請會同開啟，以利掌握遺產內容並如期完成申報。若因未申請會同開箱而漏報保管箱內財產，經查獲後除須補繳稅款外，還可能面臨相關處罰，民眾不可不慎。

遺產稅 國稅局

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