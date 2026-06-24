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同樣2筆地報稅順序選錯竟多繳4千 竹市稅務局曝地價稅省錢秘訣

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
稅務局指出，若申請適用優惠稅率的土地面積超過法定上限，土地所有權人可自行選擇適用順序，並以法定面積上限為止，藉此降低整體稅負。圖／新竹市稅務局提供
稅務局指出，若申請適用優惠稅率的土地面積超過法定上限，土地所有權人可自行選擇適用順序，並以法定面積上限為止，藉此降低整體稅負。圖／新竹市稅務局提供

新竹市稅務局提醒，地價稅自用住宅用地優惠稅率僅2‰，但適用面積設有上限，若名下有多筆符合條件土地，由於優惠稅率較一般用地稅率10‰至55‰至少減輕4倍稅負，適用順序不同，稅額可能相差數倍，民眾若能提早規畫適用順序，可享最有利節稅效果。

新竹市長高虹安表示，市府除重視居住品質，也關心市民租稅權益，透過宣導協助民眾了解並善用租稅優惠。若名下有多筆符合自住條件土地，應留意適用順序，爭取最佳節稅效果。

稅務局長蘇蔚芳表示，依土地稅法規定，自用住宅用地面積採全國合併計算，都市土地以300平方公尺為限、非都市土地700平方公尺為限，並非各縣市分開計算，跨縣市持有土地者，應一併納入考量。

稅務局指出，若申請適用優惠稅率的土地面積超過法定上限，土地所有權人可自行選擇適用順序，並以法定面積上限為止，藉此降低整體稅負。

若民眾未自行擇定適用順序，稅務局將以「民眾利益最大化」原則辦理，優先選擇當年度自用住宅地價稅額較高的土地適用優惠稅率；若稅額相同，則依本人、配偶及未成年受扶養親屬、直系血親尊親屬、直系血親卑親屬及直系姻親等戶籍所在地順序核定。

稅務局舉例，吳小姐持有A、B兩筆都市土地，面積各200平方公尺，其中A地申報地價每平方公尺1萬元、B地5000元，原均按10‰一般用地稅率課徵。因合計面積超過300平方公尺上限，若優先將A地適用自用住宅用地稅率，全年稅額約1萬元；若優先適用B地，稅額則增至1萬4000元，兩者相差4000元。

稅務局提醒，符合自用住宅用地優惠稅率要件者，應於9月22日前提出申請，經核准後當年度即可適用；逾期則須自次年起適用。已核准且土地用途未變更者，無須每年重新申請。民眾如有疑問，可洽稅務局或撥打1999市民服務專線詢問。

地價稅 高虹安 新竹

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新竹市稅務局提醒，地價稅自用住宅用地優惠稅率僅2‰，但適用面積設有上限，若名下有多筆符合條件土地，由於優惠稅率較一般用地稅率10‰至55‰至少減輕4倍稅負，適用順序不同，稅額可能相差數倍，民眾若能提早規畫適用順序，可享最有利節稅效果。

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