兩岸跨境結婚必看！未達法定年齡引身分登記危機 律師曝3隱形爭議

結婚不僅是情感的昇華，更是嚴肅的法律行為。為了確保當事人具備足夠的心智與社會成熟度，兩岸法律皆針對「法定結婚年齡」設有明確門檻。

臺灣：修正婚齡推動平權 違法婚姻採「撤銷」制

臺灣民法為落實性別平等，已將男女法定結婚年齡統一修訂為18歲。

針對違反此年齡限制的婚姻，臺灣採取「得撤銷」制度。若未滿18歲即成婚，當事人或其法定代理人可依法向法院訴請撤銷婚姻；在法院判決確定前，該婚姻狀態仍具效力，法律提供了一定的彈性與緩衝機制。

大陸：嚴守法定婚齡紅線 違法婚姻「無效」

大陸《民法典》則維持較高的法定門檻，規定男需年滿22歲、女需年滿20歲。未達上述年齡即登記結婚，依據現行法規，該婚姻被視為違反強制規定而屬「無效」。

然所稱的「無效」，是指該段婚姻在依法被確認無效時，才確定自始不生效力，亦即，於法院未確認前，該婚姻仍有效。

兩岸律師楊軒廷呼籲：婚前法律審慎評估，避免婚姻效力陷危機

涉及兩岸跨境婚姻的當事人，在結婚前務必確認現行法規，避免因一時衝動，導致婚姻關係陷入「法律效力不明」的尷尬處境，甚至可能對日後的財產分配、子女監護權及身份登記衍生巨大的法律爭議。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。