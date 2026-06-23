三圓欠繳台北市房屋稅4,631萬元 遭禁止處分登記不動產

每年5月房屋稅開徵後，常有民眾收到稅單時感到疑惑，明明房子已經賣掉，為何稅單還寄到自己名下；也有人剛買房、甚至還沒入住，就收到房屋稅繳款書。對此，稅務局解釋，房屋稅納稅義務人的認定並非以實際居住、使用情形或買賣成交日為準，而是以每年2月底的房屋所有權人作為課稅依據。

2026-06-23 10:54