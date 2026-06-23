三圓欠繳台北市房屋稅4,631萬元 遭禁止處分登記不動產
三圓（4416）23日召開重訊記者會，三圓董事長王雅麟表示，截至6月16日止，欠繳臺北市115年房屋稅4,631萬7,302元遭臺北市稅捐稽徵處禁止處分登記兩項不動產。
限制範圍包括：第一，臺北市中山區長安段3小段598地號土地、10000分之940；第二，臺北市中山區南京東路2段96號（長安段3小段3431建號）建物、10000分之940二。
王雅麟表示，上述不動產目前尚未簽約銷售，無違約情事發生，日後繳清稅款，即可解除禁止處分登記。目前本公司因應措施將積極銷售存貨，以期盡速繳清稅款，解除禁止處分登記。
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