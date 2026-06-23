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房地產交付信託後還能享有自住稅率嗎？財政部給答案

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
符合條件的信託房地並非自動適用優惠稅率，納稅人須自行向稅稽徵機關提出申請。聯合報系資料照
符合條件的信託房地並非自動適用優惠稅率，納稅人須自行向稅稽徵機關提出申請。聯合報系資料照

房地產交付信託後，仍有機會繼續享有房屋稅地價稅自住優惠。財政部23日發布解釋令，明定特定他益信託房地在符合條件下，可按自住房屋稅率及自用住宅用地稅率課稅，其中房屋稅適用1.2%自住稅率，地價稅則適用千分之2自用住宅用地稅率。

財政部表示，委託人若將原本適用自住優惠的房地交付信託，並以配偶或直系親屬為受益人，且受益人享有全部信託利益、委託人未保留變更受益人的權利，同時信託房地不得處分、出售或移轉給第三人，在符合相關條件下，仍可適用自住優惠稅率。

依規定，信託房地須由委託人本人、配偶或直系親屬實際居住使用並完成戶籍登記，且不得出租或供營業使用。土地部分仍須符合都市土地3公畝、非都市土地7公畝的面積限制；房屋部分則須符合受益人本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內的自住認定規定。

財政部指出，此案源於財政部人權工作小組委員提案，考量部分信託案件在信託成立前後均作為家庭成員自住使用，居住事實並未改變，因此發布解釋令明定適用條件，以兼顧居住權益、稅制公平及生存權保障。

財政部提醒，符合條件的信託房地並非自動適用優惠稅率，仍須向房地所在地地方稅稽徵機關提出申請，以維護自身權益。

財政部 房地產 地價稅 房屋稅 自用住宅

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