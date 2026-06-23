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台商布局東南亞必看！勤業眾信揭五國最新稅務趨勢

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯。業者／提供
勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯。業者／提供

全球供應鏈重組與地緣政治風險升高，企業加速調整海外布局策略。勤業眾信23日發布《2026全球策略佈局稅務指南》區域系列，首波聚焦越南、泰國、菲律賓、馬來西亞及印尼等東協五大投資市場，協助企業掌握最新稅務制度、投資環境及法規遵循重點，作為海外投資與全球布局的重要參考。

勤業眾信台商全球投資佈局服務團隊負責人資深會計師李嘉雯表示，近年全球經濟環境變化快速，地緣政治風險升溫、區域衝突加劇，加上主要經濟體之間的貿易與科技競爭持續升高，促使企業重新檢視全球供應鏈與營運布局。為分散風險、提升營運韌性，企業逐步將投資與生產據點轉向東南亞、美洲及歐洲等具成長潛力的市場，各國政府也透過稅務優惠及產業政策積極吸引外資，全球投資版圖正快速重組。

李嘉雯指出，東協地區近年受惠於全球供應鏈重組及區域經濟整合趨勢，持續吸引國際資金投入，已成為最受矚目的新興投資市場之一。尤其在電子製造、半導體供應鏈、電動車、生技醫療及數位經濟等產業帶動下，各國紛紛祭出租稅優惠及產業扶植政策，投資熱度持續升高。

不過，她也提醒，投資機會增加的同時，各國稅務制度、租稅優惠規範、移轉訂價要求及稅務遵循規定也持續調整，企業若未及早掌握，可能增加營運與合規風險。

此次發布的指南彙整東協五國投資環境概況、企業及個人所得稅制度、間接稅、社會福利制度及稅務遵循要求等重點資訊，協助企業快速掌握當地投資環境與稅務趨勢，提升決策效率，打造更具韌性與前瞻性的東南亞布局策略。

李嘉雯建議，企業可善用政府推動的「新南向台灣投資窗口」機制，透過在地服務據點取得投資法規、稅務及營運實務等專業諮詢與資源，強化跨境投資執行能力與風險管理。

勤業眾信表示，未來也將陸續推出美洲及歐洲重點國家稅務指南，持續提供企業全球布局所需的稅務資訊與市場洞察。面對國際局勢及法規快速變化，企業應建立持續追蹤各國政策與法規的機制，並在投資規劃初期即納入稅務評估，以降低潛在風險並提升決策品質。

東南亞 東協

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