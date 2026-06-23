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房子賣掉怎麼還收到稅單？地稅局揭關鍵：與入住時間無關
每年5月房屋稅開徵後，常有民眾收到稅單時感到疑惑，明明房子已經賣掉，為何稅單還寄到自己名下；也有人剛買房、甚至還沒入住，就收到房屋稅繳款書。對此，稅務局解釋，房屋稅納稅義務人的認定並非以實際居住、使用情形或買賣成交日為準，而是以每年2月底的房屋所有權人作為課稅依據。
稅務局說明，依房屋稅相關規定，房屋稅是按年課徵，並以每年2月最後一天登記在房屋所有權狀上的所有權人，作為當年度房屋稅的納稅義務人，簡單來說，只要在2月底當天房屋仍登記在誰的名下，當年度房屋稅就由該名所有權人負責繳納。
稅務局舉例，阿強在2026年3月完成房屋過戶，雖然房屋已經出售給他人，但因2月28日當天房屋所有權人仍是小明，因此2026年5月開徵的房屋稅，仍會向小明寄發稅單並由其繳納；反之，若房屋已在2月底前完成移轉登記，則當年度房屋稅將由新所有權人負擔。
不少民眾誤以為房屋稅是由實際居住者或買方負責繳納，因此收到稅單時感到困惑。事實上，房屋稅負擔歸屬與實際入住時間無關，關鍵在於房屋所有權移轉登記完成的時間點。
稅務局提醒，民眾辦理房屋買賣、贈與或繼承時，除了留意契約約定內容外，也應注意地政事務所完成所有權移轉登記的日期，才能正確掌握當年度房屋稅由誰負擔，避免日後產生爭議。
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