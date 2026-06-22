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台積電一張送小孩要繳稅了！律師：股價衝上2510元超過免稅額

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價再創新高。記者曾原信／攝影
台積電股價再創新高。記者曾原信／攝影

台積電股價再創高點，也讓「送股票給孩子」成為熱門話題。律師蘇家宏今（22）日提醒，台積電收盤站上2510元大關後，若家長想把名下一張台積電股票贈與子女，市值已超過每人每年244萬元的贈與稅免稅額，超出部分就可能要課徵贈與稅。

蘇家宏在臉書指出，股票贈與並不是像銀行轉帳一樣，用手機APP按一按就能完成，而是要經過券商、國稅局與過戶流程。第一步須先向券商申請列印持股證明，證明名下確實持有該檔股票；第二步帶著持股證明到國稅局申報贈與，若贈與價值超過244萬元，超出部分原則上需課徵10%贈與稅，且若同年度還有其他贈與，也會合併累計。完成繳稅或確認免稅後，國稅局才會核發完稅或免稅證明；最後再拿證明回券商辦理過戶。

若不想一口氣超過免稅額，蘇家宏建議，不一定要贈與「一整張」台積電，零股也可以贈與，只要當日價值未超過免稅額，就不必繳贈與稅。此外，也可善用分年度贈與、父母分別贈與等方式，子女結婚當年還可額外贈與100萬元。

他也提醒，股票一旦贈與給孩子，原則上就是孩子的財產，若孩子具備行為能力，也可能自行處分股票。父母若有條件要求，可透過「附負擔贈與契約」白紙黑字約定，例如不得出售、須照顧父母等。至於未來財富傳承，蘇家宏認為股票信託將是趨勢，可透過制度避免揮霍，也減少日後繼承與過戶麻煩。

台積電 贈與稅 免稅額 國稅局 律師

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