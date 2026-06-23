子女成年 自住屋獨立計算

雲林縣稅務局表示，自民法將成年年齡下修至18歲後，子女只要年滿18歲，其名下房屋即可獨立計算自住房屋戶數，不再併入父母及未成年子女全國三戶的自住房屋限制，符合條件者可適用自住房屋稅率課稅，堪稱隱藏版節稅方式。

稅務局說明，房屋要適用自住房屋稅率，須同時符合無出租、無營業使用，且供本人、配偶或直系親屬實際居住並辦完戶籍登記等條件。此外，本人、配偶及未成年子女全國合計以三戶為限，才能適用自住房屋稅率，當子女成年，便可獨立計算戶數。

舉例來說，小林與配偶名下共三間房，女兒另有一間房，女兒未成年時，全家合計四戶，僅三戶可適用自住房屋稅率，另一戶須按非自住稅率課徵。當女兒年滿18歲後，其名下房屋可獨立計算，若各戶均符合自住要件，四戶房屋皆有機會適用自住房屋稅率課稅。