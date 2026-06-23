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獨資漏稅 換負責人也沒用

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，獨資商號如有漏稅、短報或其他違章情形，應以違章行為發生當時登記的負責人作為處罰對象，即使事後變更負責人，也無法規避責任。

台北國稅局查獲，有獨資商號在遭稽徵機關查獲違反稅法規定後，試圖透過變更負責人方式，規避補稅及相關處罰。不過依財政部函釋，獨資組織營利事業即使已辦妥負責人或商號變更登記，只要查獲違章事實發生在變更之前，仍應以違章行為發生時登記的負責人作為論處對象。

國稅局說明，獨資商號與公司不同，不具有獨立法人格，雖然對外是以商號名義從事營業活動，但相關權利義務實際上仍歸屬於出資經營的自然人，也就是負責人本人，因此，若獨資商號違反稅法，依法應由當時經營該商號的負責人承擔補稅及受罰責任。

國稅局提醒，獨資商號負責人應確實依規定辦理稅務申報，避免因疏忽而產生漏稅或短報。

國稅局 財政部

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