台版肥咖申報 提防七缺失

財政部中區國稅局提醒，金融機構應於每年6月申報稅務用途金融帳戶資訊（CRS），今年申報期限至6月30日，即將截止，提醒金融機構確認申報資料正確性，並留意財政部公告的七大缺失樣態，以免申報有誤。

CRS俗稱「台版肥咖條款」，目前與台灣自動交換的國家包括日本、澳洲、英國。金融機構若經盡職審查後，確認帳戶持有人屬上述國家的稅務居住者，應透過財政部金融機構資料申報系統辦理申報，提供相關金融帳戶資訊。

財政部每年都會將常見的申報缺失公布在網路上，根據最新公告，金融機構申報CRS在內部管理、盡職審查、申報等面向，常見有七大缺失。

第一，內部未訂定CRS相關法令規定應辦理事項，未就各帳戶類型訂定有效辨識與監控措施；第二，自我證明文件格式未包括財政部範本格式所載應向客戶揭露的填表注意事項、應搜集資訊欄位等。

第三，CRS申報資料未確實執行覆核程序，就上傳申報系統；第四，委託第三方機構產製CRS申報資料，但未建置或執行資料覆核機制；第五，未驗證稅務識別碼正確性及合理性。

第六，未依CRS辦法規定識別「被排除帳戶」，如辦法規定的既有小額久未往來帳戶；第七，誤解申報檔案上傳作業程序規定，以致申報漏誤。

國稅局指出，金融機構完成資料上傳後，可利用系統中「申報完成證明提供功能」列印收執聯，收執聯僅代表資料已成功上傳，並不代表已完成申報，後續仍須經系統檢核。待檢核無誤後，系統將配賦收件編號並產生申報確認書，同時以電子郵件通知檢核結果，才算完成申報作業。

國稅局提醒，金融機構若逾期未申報、漏報，或未依規定執行盡職審查，經稽徵機關查獲後，將影響自身權益。