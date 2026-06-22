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中小微企業享營所稅抵減25%？經部：尚未定案

中央社／ 台北22日電

媒體報導，政府為支持中小企業發展，擬加碼租稅獎勵，擴大營所稅投資抵減率達25%。對此經濟部表示，目前研擬中小企業發展條例修訂為中小微企業轉型升級發展條例（草案），將加強鼓勵中小微企業投入研發創新、推動數位與淨零雙軸轉型等，並明定新創企業培育政策方針、發展促進措施及投資抵減租稅優惠。不過相關租稅獎勵、比例由相關部會協商中，尚未定案。

總統賴清德日前提出千億計畫助力中小微企業升級轉型。媒體今天報導，經濟部初步規劃修法方向已出爐，未來中小企業投資國家重點產業的創新研發支出，最高可抵減25%營利事業所得稅，並新增轉型投資抵減及投資新創抵減等措施。

經濟部表示，目前正規劃將中小企業發展條例修訂為中小微企業轉型升級發展條例（草案），除持續推動中小微企業多元振興發展計畫外，也將相關措施法制化，作為長期協助中小微企業發展的重要依據。

經濟部表示，草案規劃方向包括加強鼓勵中小微企業投入研發創新、推動數位與淨零雙軸轉型，以及協助企業拓展通路布局；同時將普惠貸款、人才延攬、培訓與留用措施法制化，並明定新創企業培育政策方針、發展促進措施及投資抵減租稅優惠。

經濟部進一步表示，條例草案也將引導傳產朝國家重點發展產業領域轉型升級，並納入城鄉特色產業及商圈發展需求，透過補助、輔導、貸款融資及租稅優惠等政策工具，提供中小企業、微型企業及新創企業所需協助。

經濟部指出，為落實相關政策，經濟部正與勞動部、交通部、財政部及金管會等部會研商條例草案內容。

中小企業 經濟部 賴清德

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