很多人不知道！ 子女滿18歲後房屋稅藏省稅空間

民眾申請房屋稅自住優惠稅率時，須留意成年子女名下房屋的計算方式。雲林縣稅務局表示，自民法將成年年齡下修至18歲後，子女只要年滿18歲，其名下房屋即可獨立計算自住房屋戶數，不再併入父母及未成年子女全國3戶的自住房屋限制，符合條件者可適用自住房屋稅率課稅。

稅務局說明，房屋要適用自住房屋稅率，必須同時符合無出租、無營業使用，且供本人、配偶或直系親屬實際居住並辦完戶籍登記等條件。此外，本人、配偶及未成年子女全國合計以3戶為限，才能適用自住房屋稅率。

不過，從2023年1月1日起，民法法定成年年齡已由20歲下修至18歲，因此子女只要年滿18歲，其名下房屋便不需再與父母名下房屋合併計算自住戶數。

舉例來說，小林與配偶名下共有3間房屋，女兒另有1間房屋，過去女兒尚未成年時，全家合計4戶房屋僅能有3戶適用自住房屋稅率，另1戶須按非自住房屋稅率課徵房屋稅。不過，當女兒年滿18歲後，其名下房屋可獨立計算，若各戶均符合自住要件，4戶房屋皆有機會適用自住房屋稅率課稅。

稅務局提醒，家中若有子女剛滿18歲，且名下持有房屋，可重新檢視原本未適用自住房屋稅率的房屋，是否因子女成年而符合自住條件。若符合規定，應向房屋所在地稅捐稽徵機關提出申報，以適用較低的自住房屋稅率1.2%。

此外，申請自住房屋稅率有期限規定，民眾最遲須於當年房屋稅開徵40日前提出申報，也就是每年3月22日前完成申請，當年度才能適用優惠稅率；若逾期申報，則須等到次一年度才能適用。